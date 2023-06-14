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С начала контрнаступления ВСУ потеряли почти семь с половиной тысяч военных
С 4 июня с начала контрнаступления вооруженные силы Украины потеряли порядка семи с половиной тысяч военных, сообщает РИА Новости.
В сводке Минобороны отметили, что в последние сутки подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Донецком и Запорожском направлениях и понесли значительные потери.
В ведомстве отметили, что 7,5 тысяч человек считаются убитыми или раненными, и это не считая погибших военнослужащих в результате применения высокоточного оружия РФ и авиации.
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