С 4 июня с начала контрнаступления вооруженные силы Украины потеряли порядка семи с половиной тысяч военных, сообщает РИА Новости.

В сводке Минобороны отметили, что в последние сутки подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Донецком и Запорожском направлениях и понесли значительные потери.

В ведомстве отметили, что 7,5 тысяч человек считаются убитыми или раненными, и это не считая погибших военнослужащих в результате применения высокоточного оружия РФ и авиации.