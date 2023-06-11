NYT раскрыла, в каком случае на Западе сочтут успешным контрнаступление ВСУ

Украинским военным в ходе контрнаступления не удастся полностью вытеснить российские войска с территории, которую считают своей. Однако существуют два критерия, по которым страны Запада будут оценивать успешность действий Вооруженных сил Украины, пишет газета The New York Times.

Издание ссылается на мнения американских и европейских чиновников, высказываемые в частных разговорах. Публично они «оставляют любое определение успеха Президенту Украины Владимиру Зеленскому».

При этом успешность украинской армии власти государств Запада собираются рассматривать по достижению двух результатов. Это отвоевание и удержание утраченных прежде ключевых территорий, а также нанесение «изнуряющего» удара, который заставит власти РФ «сомневаться» относительно своих военных перспектив на Украине.

«По оценкам американских спецслужб, наиболее вероятными сценариями являются небольшие победы Украины на начальном этапе боевых действий, такие как возвращение некоторых частей Донбасса или вытеснение российских сил из сельскохозяйственных и горнодобывающих районов на юго-востоке Украины», — замечает NYT.

Кроме того, как символическим, так и стратегическим успехом украинской стороны могло бы стать установление контроля над Запорожской АЭС. Важной целью является и гипотетическое перерезание так называемого сухопутного моста, позволяющего снабжать Крым по суще. По словам собеседников издания, выход к Азовскому морю стал бы для ВСУ «огромной победой», но даже занятие отдельных городов в этом районе создаст проблемы для российской армии.

Вместе с тем понять, что украинское контрнаступление провалилось, будет проще. Оно будет восприниматься таковым, если линия фронта останется относительно неизменной и украинским войскам не удастся занять ни одного крупного города. Это впечатление усугубится, если они понесут большие потери в людях и технике.

Успех контрнаступления Соединенные Штаты и их союзники будут рассматривать как свидетельство того, что их стратегия по преобразованию украинских сил по образцу НАТО реализуется. Помимо прочего, результаты действий ВСУ повлияют на исход дискуссий о дальнейшей поддержке Украины и предоставлении ей гарантий безопасности, констатирует NYT.

Ранее, 9 июня, Президент РФ Владимир Путин заявил о начале украинского контрнаступления, но заметил, что пока все предпринятые ВСУ атаки провалились. На следующий день, 10 июня, начало контрнаступления ВСУ впервые подтвердил и украинский лидер Владимир Зеленский.