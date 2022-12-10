Миллер назвал газовый хаб главным итогом встречи с Эрдоганом

Главным итогом визита председателя правления российской корпорации «Газпром» Алексея Миллера в Турцию стало обсуждение проекта по созданию газового хаба в этой стране. Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram-канале.

«Отвечая на вопрос СМИ о главных итогах визита в Турцию, Алексей Миллер сказал: „Конечно же, это газовый хаб“», — говорится в сообщении «Газпрома».

Рабочий визит делегации «Газпрома» во главе с Миллером в Турцию состоялся накануне, 9 декабря. Там руководитель компании встретился с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом (совместный снимок выложен в канале) и министром энергетики и природных ресурсов Фатихом Донмезом.

«На встрече обсуждались вопросы, связанные с поставками российского газа турецким потребителям, а также перспективы создания в Турции газового хаба», — также отмечают в пресс-службе корпорации.

Президент РФ Владимир Путин 12 октября выступил с предложением создать в Турции «крупнейший газовый хаб» для поставок в Европу. Необходимость этого он объяснил в том числе тем, что «работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно». Эрдоган поддержал инициативу и предложил Фракию в качестве места для строительства газового хаба.

При этом накануне встречи представителей Турции с делегацией «Газпрома» агентство Bloomberg писало, что турецкие власти хотят добиться скидки более чем в 25% к цене на природный газ, поступающий из РФ.