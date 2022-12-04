Эрдоган рассказал, на каком этапе находится создание газового хаба

В данный момент Турция ведет подготовку к созданию газового хаба, через который в Европу будет поставляться топливо, сообщил турецкий Президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«[Президент России Владимир] Путин, как вы знаете, предложил распределять через территорию Турции в Европу природный газ. Мы проводим подготовительные работы в этом направлении», – цитирует его ТАСС.

Турция выбрана в качестве международного газового хаба из-за того, что работать напрямую с Европой России сложно, пояснял ранее Президент России Владимир Путин. Впервые идею о перемещении транзита с «Северных потоков» он озвучил 12 октября, а позднее стало известно, что власти Турции и России договорились о создании хаба.