Bloomberg: Турция хочет добиться скидки на поставку газа из России более чем на 25%

Представители Турции завтра, 9 декабря, проведут переговоры с российской делегацией в Анкаре, чтобы добиться скидки более чем в 25% к цене на природный газ, поступающий из РФ. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников.

По словам собеседников агентства, власти Турции хотят добиться скидки на платежи в 2023 году и распространить ее на часть газа, поставленного в заканчивающемся 2022-м. Таким образом, скидку предполагается применить ретроспективно.

Если же добиться скидки не удастся, то Анкара будет просить Москву об отсрочке платежей за газ до 2024 года. В прошлом году на Россию приходилось чуть менее половины турецкого импорта газа, который составляет 59 млрд куб. метров в год.

Агентство замечает, что такая сделка с РФ могла бы ослабить давление на лиру, которая показала себя как одна из худших мировых валют в этом году, и помочь турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану «избежать повышения цен на энергоносители в преддверии выборов <…>, чтобы повысить свою популярность» на фоне энергетического кризиса в Европе.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Президент Турции будет добиваться 25-процентной скидки на российский газ. Позднее его российский коллега Владимир Путин объявил о заключении сделки между двумя странами, согласно которой 25% поставляемого из РФ газа будет оплачиваться в рублях. Затем стало известно о желании турецких властей отсрочить часть платежей за газ.