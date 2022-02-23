МИД Великобритании: Пока нет доказательств отправки российских войск в Донбасс

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что пока нет доказательств того, что Россия направляет войска в Донбасс. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы слышали от самого Путина, что он направляет войска, но у нас пока нет полных доказательств того, что это происходит», — сказала министр в эфире канала Sky News.

Ранее во время встречи с журналистами Президент России Владимир Путин прямо заявил, что не анонсировал ввод войск в Донбасс.

«Во-первых, я не сказал, что войска сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что предсказывать конкретную череду возможных действий вообще невозможно, поскольку все это «зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте».