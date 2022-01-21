МИД: Россия настаивает на выводе сил НАТО из Болгарии и Румынии

Вывод войск НАТО из Болгарии и Румынии подразумевают российские предложения по гарантиям безопасности. Эти страны присоединились к альянсу после 1997 года. Об этом заявили в МИД, передает РИА Новости.

Этот пункт в проекте соглашений российская сторона сформулировала сознательно и предельно четко, подчеркнули в ведомстве.

«Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 года на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния», — сообщается в письменных ответах министерства на вопросы, которые поступили к ежегодной пресс-конференции Сергея Лаврова.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности состоялись в Женеве 10 января и продлились более семи часов.

Дипломаты не пришли к согласию по вопросу расширения НАТО и не обсуждали новые контакты своих президентов — Владимира Путина и Джозефа Байдена. Первый заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман предупредила о возможности новых санкций в случае нападения на Украину.

Затем, 12 января, в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.