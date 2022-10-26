МИД РФ: Заявление США лишь подтвердило опасения из-за сценария с «грязной бомбой»

Выступление представителя Соединенных Штатов на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН лишь подтвердило опасения властей России по поводу возможной реализации сценария с «грязной бомбой». Об этом заявил заместитель главы российской делегации Константин Воронцов, передает РИА Новости.

До этого представитель США на Конференции по разоружению Брюс Тернер назвал заявления РФ о готовящейся провокации «еще одним случаем дезинформации с целью создания потенциального предлога для применения Россией тактического оружия». «Это еще один пример бряцания ядерным оружием <…>», — подчеркнул он.

«<…> делегация США лишь подтвердила наше предостережение относительно того, что будет разыгран сценарий, когда после провокации киевского режима, о чем у нас имеется самая достоверная информация, именно Россия будет обвинена в применении оружия массового поражения со всеми вытекающими последствиями», — поделился своим пониманием ситуации российский дипломат.

При этом Воронцов рассказал, каким именно образом, по мнению властей РФ, может быть использован сценарий с «грязной бомбой» — речь идет о кампании по изоляции России на международной арене. Вместе с тем приводить какие-либо доказательства подготовки такой провокации он не стал.

Ранее российские СМИ со ссылкой на анонимные источники заявили, что власти Украины занимаются подготовкой провокации, связанной с подрывом так называемой «грязной бомбы». Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об этом коллегам из Франции, Турции и Великобритании, а также провел разговор с министром обороны США.

Однако представители трех из этих четырех государств позднее заявили, что считают российские предупреждения необоснованными. Отрицает наличие подобных планов и сама украинская сторона. На этом фоне эксперты МАГАТЭ отправятся в Киев с проверкой.

«Грязная бомба» представляет собой одну из разновидностей радиологического оружия. Это контейнер с радиоактивными изотопами, которые при взрыве распыляются ударной волной. Такое устройство не слишком полезно в качестве боевого оружия, но может привести к радиационному заражению почвы и воды.