Эксперты МАГАТЭ поедут в Киев из-за возможной подготовки Украиной «грязной бомбы»

Эксперты Международной организации по атомной энергии (МАГАТЭ) отправятся в Киев с проверкой после предупреждения России о подготовке Украиной «грязной бомбы». Они также посетят Желтые воды, заявил Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.

«Обычно такого рода инспекции сопряжены с отбором проб, а на их анализ уходит довольно много времени, месяца два, как правило, то есть где-то через неделю с небольшим узнаем предварительные итоги этих посещений, а окончательные появятся нескоро», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее СМИ со ссылкой на «заслуживающие доверия» источники сообщили, что киевский режим планирует на своей территории провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы». Это маломощный ядерный боеприпас, с помощью которого Киев надеется обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения и запустить мощную антироссийскую кампанию в мире.

В письме к генсеку ООН Антониу Гутерришу российский постпред при организации Василий Небензя отметил, что если такое орудие действительно будет применено, то Россия будет расценивать это как акт ядерного терроризма.