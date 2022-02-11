Белый дом анонсировал телефонные переговоры Путина и Байдена

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в скором времени может вновь провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил журналистам советник Президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

«Я ожидаю, что Президент Байден проведет новый телефонный разговор с Президентом Путиным», — заявил Салливан во время брифинга в Белом доме.

При этом советник Президента США уточнил, что пока не готов конкретизировать информацию относительно вероятных переговоров.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что беседа Байдена с европейскими лидерами, посвященная ситуации вокруг Украины, продлилась 1 час 19 минут.