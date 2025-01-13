МИД: Приписанное Лаврову письмо о воздушном пространстве РФ — грубая фальшивка

Письмо, якобы отправленное министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым его азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову, в котором утверждается, что Россия «не может гарантировать безопасное использование» своего воздушного пространства, представляет собой «циничную и грубую фальшивку». Об этом заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«Данный вброс — пример примитивного фейка, рассчитанного на эмоциональную реакцию. Авторы подделки даже не удосужились придать ей официальные атрибуты, отправив с обычного почтового домена и рядового адреса электронной почты», — подчеркнули в российском МИД.

По мнению отечественных дипломатов, «за подобной злонамеренной дезинформацией стоит политический заказ и попытка спекулировать на теме» крушения в казахстанском Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что 28 декабря состоялся телефонный разговор министров иностранных дел России и Азербайджана, в ходе которого они подтвердили договоренности лидеров двух стран «о необходимости обеспечить самое тщательное расследование этого трагического инцидента».

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, разбился в казахстанском городе Актау днем 25 декабря. Из находившихся на борту 67 человек, в том числе пятерых членов экипажа, погибли 38. Среди пассажиров были 16 граждан РФ, семь из них погибли.

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров рассказал, что Embraer 190 не смог сесть в Грозном из-за тумана и плана «Ковер», введенного из-за атак украинских беспилотников. В AZAL при этом заявили, что крушение самолета произошло из-за «физического и технического внешнего вмешательства».

Президент РФ Владимир Путин принес извинения Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за трагический инцидент. Позднее азербайджанский лидер потребовал наказания виновных в крушении самолета.