Авиакомпания AZAL приостановила все рейсы между Баку и Казанью

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает рейсы по маршруту Баку–Казань–Баку на неопределенный срок «для обеспечения безопасности полетов», пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Как указано в сообщении, такое решение авиакомпания приняла в связи с периодическим закрытием воздушного пространства над Казанью.

Пассажиры, которые приобрели билеты на данном направлении, могут без штрафа оформить полный возврат средств или изменить направление.

Напомним, сегодня авиакомпания Azerbaijan Airlines отменила авиарейс из Баку в Казань. Как заявили в пресс-службе компании, решение принято в связи с закрытием воздушного пространства над Казанью из-за плана «Ковер».