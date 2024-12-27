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В авиакомпании назвали причину крушения самолета в Казахстане
Авиакомпания AZAL, которой принадлежал потерпевший катастрофу в Казахстане самолет, назвала предварительной причиной аварии «физическое и техническое внешнее воздействие».
«Решение, принятое по согласованию с Государственным агентством гражданской авиации Азербайджана, основано на предварительных результатах расследования крушения самолета Embraer 190, выполнявшего рейс J2-8243 Баку – Грозный, в результате физического и технического внешнего воздействия и учитывает потенциальный риск безопасности полетов», – говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.
Как сообщает ТАСС, в авиакомпании заявили, что компания приостанавливает рейсы в семь городов России до завершения расследования аварии.
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