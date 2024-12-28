Путин принес Алиеву извинения за инцидент с самолетом AZAL

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым принес извинения за трагический инцидент с самолетом авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), случившийся в воздушном пространстве России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказано в сообщении.

Кроме того, в ходе разговора Путин заметил, что следовавший «четко по расписанию» азербайджанский авиалайнер «неоднократно» пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного. Но «в это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения», констатировал Президент РФ.

Кроме того, в ходе беседы было упомянуто, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана сейчас находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и СК РФ.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, разбился в казахстанском городе Актау днем 25 декабря. Из находившихся на борту 67 человек, в том числе пятерых членов экипажа, погибли 38. Среди пассажиров были 16 граждан РФ, семь из них погибли.

В Росавиации сначала назвали причиной авиакатастрофы столкновение с птицами. Выжившие пассажиры сообщили о взрыве, случившемся во время полета. В Управлении здравоохранения Мангистауской области заявили, что на борту взорвался кислородный баллон.

Позднее, 27 декабря, руководитель Росавиации Дмитрий Ядров рассказал, что Embraer 190 не смог сесть в Грозном из-за тумана и плана «Ковер», введенного из-за атак украинских беспилотников. Вместе с тем в AZAL в тот же день заявили, что крушение самолета произошло из-за «физического и технического внешнего вмешательства».