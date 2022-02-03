МИД Китая поддержал позицию России в отношениях с США и НАТО

Министерство иностранных дел КНР выразило России поддержку и понимание ее позиции относительно США и их союзников по НАТО, сообщает РИА Новости.

Глава МИД РФ Сергей Лавров проинформировал руководителя китайского ведомства Ван И о текущей напряженности в отношениях России и Североатлантического альянса.

В декабре прошлого года внешнеполитическое ведомство опубликовало проекты договоренностей по гарантиям безопасности, переданные США и их союзникам по НАТО. После ряда встреч Вашингтон и альянс передали России письменный ответ.

Лавров заявил, что Россия не опубликует его, если США об этом попросят. Однако суть документа будет обнародована.

Президент Владимир Путин по итогам переговоров с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что из ответа Соединенных Штатов на российские предложения по гарантиям безопасности ясно, что американская сторона проигнорировала озабоченности Москвы.

В качестве ключевых пунктов в российских предложениях отмечались невозможность дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, отказ от размещения ударных систем вооружения около российских границ и возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.

Также, по мнению Владимира Путина, вступление Украины в НАТО позволит ей начать операцию в Крыму, присоединение которого к РФ она не признает.