Путин: Если Украина вступит в НАТО, то начнет операцию в российском Крыму

В доктринальных документах Украины указано, что она планирует вернуть Крым, в том числе военным путем. При вступлении в НАТО, когда ее «напичкают оружием», у нее появится такая возможность. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает RT.

«В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и Румынии, — кто помешает-то? И начинает операции в Крыму, сейчас даже не говорю про Донбасс», — подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что Крым — это суверенная российская территория, и никаких вопросов относительно этого не может быть. «Представим, что Украина — страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет», — заявил Путин.