МИД Италии назвал условие, при котором Евросоюз подтолкнет Киев к переговорам с Москвой

Если Россия прекратит удары по критической инфраструктуре Украины, Евросоюз подтолкнет Киев к мирным переговорам с Москвой, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кто-то пытается попросить некоторые европейские страны смягчить свою позицию в пользу переговоров с Путиным. Но договоренность будет возможна только в том случае, если Россия решит прекратить военные действия», — объяснил дипломат в интервью газете Il Messaggero.

Он также отметил, что Италия выполняет все взятые на себя обязательства по поддержке Украины, но для работы над некоторыми техническими моментами, связанными с ракетными системами, стране потребуется «зеленый свет» от Европарламента.

Удары по украинской энергетической инфраструктуре начались с 10 октября и, как заявлял Президент России Владимир Путин, стали ответом на подрыв Крымского моста, организованный киевскими спецслужбами. Москва также неоднократно указывала, что готова к переговорам, если будут учитываться интересы РФ. Однако в октябре украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с главой российского государства.

На прошлой неделе офис Президента Украины выдвинул свои условия для возобновления диалога. Глава российского МИД Сергей Лавров охарактеризовал их как «несуразные» и заявил, что в данный момент о переговорах не может быть и речи. Такую же точку зрения выразил и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, сейчас условий для мирных переговоров нет «ни де-факто, ни де-юре».