«Речи быть не может»: Лавров исключил переговоры с Зеленским

О проведении переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским на данный момент не может быть и речи, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он напомнил, что сам украинский лидер на уровне законодательства запретил проведение переговоров с Правительством РФ, сообщает РБК.

По мнению главы российского МИДа, Запад вмешался в переговорный процесс, запретив украинским властям договариваться с Россией, когда стороны уже начали обсуждать конкретные способы мирного урегулирования конфликта.

«После встречи российской и украинской делегаций в марте Украину ударили по рукам и сказали: «Рано». И с тех пор многократно после весны предыдущего года — все лето, в начале осени — западные представители официальные говорили на все лады, что еще рано приступать к переговорам, Украине надо дать больше вооружений, чтобы она начала переговоры с сильных позиций», – отметил Лавров на пресс-конференции.



Он обратил внимание на то, что Россия все еще готова ответить на любые серьезные предложения, относительно переговоров, но пока не видела таковых. Ранее выдвинутые офисом Зеленского условия для возобновления диалога России и Украины министр охарактеризовал как «несуразные».

Напомним, последний очный этап переговоров России и Украины прошел в Стамбуле. По его итогам российская делегация передала украинской документ с конкретными шагами по урегулированию конфликта. Позднее Киев вышел из переговоров, а в октябре прошлого года украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с Президентом России Владимиром Путиным.