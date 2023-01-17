Офис Президента Украины назвал условия для возобновления переговоров

Украина готова вновь рассмотреть возможность переговоров с Россией, если они будут основываться на ряде универсальных принципов. Об этом рассказал пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров в интервью изданию «Факты».

По мнению представителя офиса украинского лидера, власти РФ сейчас хотят не «настоящих переговоров», а согласия руководства Украины на выдвинутые «ультиматумы».

«Украина не отказывается от переговоров. Но Украина говорит о том, что эти переговоры должны основываться на определенном количестве принципов», — подчеркнул Никифоров.

По словам пресс-секретаря Владимира Зеленского, речь идет о таких базовых принципах, как уважение к Уставу ООН, уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины, принцип верховенства права, компенсация ущерба, а также гарантии того, что боевые действия не возобновятся.

«Если переговоры будут базироваться на этих принципах, Украина, я думаю, рассмотрит возможность таких переговоров очень и очень серьезно», — заключил Никифоров.

Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил своему российскому коллеге Владимиру Путину о готовности выступить посредником для урегулирования ситуации на Украине. В ответ Президент РФ заявил о деструктивной позиции украинской стороны, стремящейся к интенсификации боев.

До этого Президент Украины Владимир Зеленский назвал восстановление территориальной целостности целью конфликта с РФ. В свою очередь в последние месяцы российское руководство декларирует готовность к переговорам, но на собственных условиях.