Песков: Условий для переговоров России и Украины нет ни де-факто, ни де-юре

Москва слышит заявления из Киева и помнит о том, что украинская сторона юридически не может проводить переговоры с Россией, поэтому никаких условий для налаживания диалога сейчас нет, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Никаких условий для этих переговоров нет в настоящий момент – ни де-факто, ни де-юре», – сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, не настало ли время возобновить российско-украинские переговоры.

Последний очный этап переговоров России и Украины прошел в Стамбуле. По его итогам российская делегация передала украинской документ с конкретными шагами по урегулированию конфликта. Позднее Киев вышел из переговоров, а в октябре прошлого года украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с Президентом России Владимиром Путиным.

На прошлой неделе офис украинского лидера Владимира Зеленского выдвинул свои условия для возобновления диалога. Глава российского МИД Сергей Лавров охарактеризовал их как «несуразные» и заявил, что в данный момент о переговорах не может быть и речи.