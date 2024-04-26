Метшин: Строительство Соборной мечети Казани стартует «в ближайшее время»

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Строительство Соборной мечети Казани стартует в ближайшее время. Об этом заявил в ходе весенних архитектурных «Диалогов» мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Раис РТ Рустам Минниханов поддерживает нас во всех начинаниях, в том числе по сохранению исторического центра, по новым проектам. Вчера буквально мы собрались вокруг нашей Соборной мечети. С проектом [Александра] Цимайло и [Николая] Ляшенко в ближайшее время стартует ее строительство», — сказал Метшин.

Соборная мечеть в Казани будет построена в честь 1000-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Решение об этом принял Раис РТ Рустам Минниханов. Планируется, что мечеть будет расположена на месте бывшей пескобазы в Адмиралтейской слободе.

Главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина ранее выразила надежду на то, что здание построят вблизи водной территории. «Соборная мечеть станет новым толчком для вовлечения в религию, а для архитекторов этот проект просто будет большим праздником», — отмечала она на пленарном заседании международного форума «Казаныш».

В здании бывшего завода «Теплоприбор» на улице Кулагина открылись очередные весенние архитектурные «Диалоги». Основной темой мероприятия стало настоящее и будущее промышленных территорий столицы Татарстана. Глава города Ильсур Метшин посетил обновленное здание, в котором разместился бизнес-центр, и выразил уверенность, что Казань не отстает от Москвы в плане развития промышленных территорий.