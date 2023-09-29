«Без полумесяца как можно строить?»: в Казани вновь дискутируют об облике соборной мечети

Презентацию предварительного проекта Казанской соборной мечети провело московское бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Будет просматриваться со всех сторон

Презентацию предварительного проекта Казанской соборной мечети провело московское бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры» в рамках архитектурной конференции «Диалоги» в Национальной библиотеке Татарстана. Отметим, что подобная презентация уже проходила в Казани в конце июня и с тех пор никаких масштабных изменений не произошло.

Планируется, что мечеть будет расположена на месте бывшей пескобазы в Адмиралтейской слободе. Она будет стоять на воде, соединяясь с берегом Волги. Здание будет представлять собой черный куб, в центре которого находится молельный зал. По периметру планируется организовать Музей истории ислама.

Планируется, что мечеть будет расположена на месте бывшей пескобазы в Адмиралтейской слободе. По словам Николая Ляшенко, такая локация позволит увидеть мечеть практически с любого ракурса Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Облик мечети будет сочетать в себе светское и религиозное направления. Каменные блоки фасада планируется сдвинуть так, чтобы в кладке образовались просветы.

Купол зала можно будет увидеть с большого расстояния и с идущих по реке судов. По словам сооснователя архитектурного бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры» Николая Ляшенко, такая локация позволит увидеть мечеть практически с любого ракурса и с большого расстояния.

Айрат Аюпов спросил: где же мусульманская символика? Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Люди должны сразу видеть, что это мечеть»

Сразу после презентации председатель Совета аксакалов Духовного управления мусульман Татарстана Айрат Аюпов спросил: где же мусульманская символика?

«Жители и гости будут говорить – смотри, какая хорошая котельная. Потому что она неузнаваема. Без полумесяца – символа ислама – не знаю, как можно строить. На воде – да. Бывал я в Касабланке, где построили мечеть на берегу Атлантического океана, но там минарет свыше 200 метров и наверху символика», – заявил Аюпов.

Он добавил, что со всех сторон новой мечети должна быть исламская символика, чтобы просматриваемая со всех сторон мечеть была узнаваема. «Летишь на самолете, едешь на машине или по воде идешь, люди должны сразу видеть, что это мечеть», – заявил он.

Камиль хазрат Самигуллин: «Это должны быть какие-то узоры или архитектурные сооружения, которые жителям и гостям города покажут, что это мусульманское религиозное сооружение» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

При этом глава Духовного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин перед презентацией отметил, что в строительстве культовых сооружений необходимо, чтобы здание было узнаваемым издалека.

«Это должны быть какие-то узоры или архитектурные сооружения, которые жителям и гостям города покажут, что это не НКЦ, не крематорий и не библиотека, а мусульманское религиозное сооружение», – отметил Самигуллин.

Отвечая на это, Ляшенко отметил, что подобные конференции как раз нужны, чтобы понять, какие дополнения нужно внести в проект. То есть после этих дебатов можно ожидать, что в проект внесут изменения.

Однако архитектор добавил, что неизвестно, когда будет утвержден окончательный вариант. То есть готовый проект можно будет увидеть только после многочисленных обсуждений, аналогичных сегодняшнему.

Ильсияр Тухватуллина отметила, что рядом с выбранной локацией уже начинают строительство почти 150 тыс. квадратных метров жилья, а СИЗО будет перенесен в другую локацию Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

СИЗО уберут от мечети

Еще одним вопросом стал перенос локации мечети из бывшего парка «Кырлай» в Адмиралтейскую слободу. Один из участников конференции отметил, что прошлый проект был в шаговой доступности для огромного числа жителей Казани, а нынешний не только не располагает достаточно развитой инфраструктурой и большим количеством жителей, но и расположен рядом с СИЗО.

Однако главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина отметила, что рядом с выбранной локацией уже начинают строительство почти 150 тыс. квадратных метров жилья, а СИЗО будет перенесен в другую локацию. Таким образом, к моменту строительства мечети район благоустроят и создадут в нем необходимую инфраструктуру

Айрат Аюпов в свою очередь также посетовал на перенос локации мечети и попросил построить хотя бы небольшой молельный дом на том месте, где уже был заложен первый камень новой мечети до переноса места строительства. Впрочем, Камиль Самигуллин уже обратился к руководству республики с просьбой построить на этом месте небольшую мечеть.