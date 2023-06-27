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«Где полумесяц?»: имамы за «переезд» Соборной мечети Казани, но облик будет доработан
Мэр Казани презентовал мусульманскому духовенству республики новую концепцию Соборной мечети. Ее переезд из «Кырлая» на место пескобазы в Адмиралтейской слободе в целом был поддержан, однако остались вопросы к ее внешнему виду. За бурной дискуссией наблюдал корреспондент «Татар-информа».
«Мы будем возводить объект мирового уровня, и пескобаза, на мой взгляд, отвечает этому запросу»
Сегодня в Казанской Ратуше московское архитектурное бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры», разработавшее новую концепцию Казанской соборной мечети, вместе с городскими властями презентовало предварительные результаты своей работы представителям мусульманского духовенства Татарстана.
Открывая встречу, мэр Казани Ильсур Метшин сразу же подчеркнул: «Мы собрались для того, чтобы посоветоваться». К слову, в ходе обсуждения он еще не раз напоминал собравшимся о том, что представленные решения – не окончательные и все прозвучавшие замечания обязательно будут учитываться.
Итак, новая концепция Соборной мечети предполагает не только изменение ее внешнего вида, но и смену ранее утвержденной локации. Культовый объект было предложено перенести с утвержденной ранее территории бывшего парка «Кырлай» на пескобазу в Адмиралтейскую слободу. Основанием для этого послужили не столько «хотелки» авторов проекта, сколько вполне серьезные технические причины.
«В ходе изучения геодезии и дренажа выяснилось, что историческое русло Казанки, после того как там провели необходимые работы, превратилось в полноценную реку. Дебит воды оказался очень большим и чистым, – рассказал мэр города. – Безусловно, сегодня можно построить любое здание не только на подземной реке, как там, но и в открытом море. Но перед нами встанет вопрос цены и эксплуатации».
Прозвучали и другие аргументы в пользу поиска иной локации. О них подробно рассказали московские авторы проекта Николай Ляшенко и Александр Цимайло, а позднее к ним присоединилась главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина. Если кратко, то их доводы сводились к следующему:
- Уже имеющаяся крупная застройка рядом с бывшим «Кырлаем» будет создавать «архитектурный шум»
- Камерность локации «убивает задачу строительства такого большого и важного сооружения»
- Это уже сформированный район, причем светский
- Есть вопросы по транспорту, трафик напряженный
- Новая мечеть будет визуально «спорить» с «Чашей» и Кремлем
- На этом месте город планирует сделать обещанный горожанам парк
В пользу пескобазы в Адмиралтейской слободе, по мнению авторов проекта, говорит то, что для соборной мечети было важно найти место, которое считывается из центра города и одновременно имеет перспективу восприятия с разных сторон Волги. Плюс выбор этой локации «даст возможность развития всего района», а также потенциально «превратит его в новую точку притяжения».
«Мы будем возводить знаковый объект мирового уровня. Пескобаза, на мой взгляд, наиболее отвечает всем запросам, – высказалась Ильсияр Тухватуллина. – Плюс на прилегающих территориях планируется построить более 150 тыс. жилых и коммерческих функций. Мы закладывали в генплан города то, что эта территория будет развиваться, и там появится новая инженерная и транспортная инфраструктура».
Позже в беседе с корреспондентом «Татар-информа» глава Духовного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин отметил, что «новое место большинству имамов представляется логичным».
«Тематический сквер с местом молитвы будет компромиссным вариантом для всех»
Другой вопрос, связанный с переездом Соборной мечети в Адмиралтейскую слободу, касается дальнейшей судьбы освободившейся территории бывшего «Кырлая».
«Мы обсудили с Рустамом Миннихановым то, что обязательно посоветуемся, в какой форме сделать этот сквер, парк 1100-летия принятия ислама [Волжской Булгарией]. Мы с вами вместе обсудим. Но то, что там не будет никакого другого парка, колеса обозрения или еще чего-то… Возможно, там появится небольшая мечеть или вообще сделаем парк с копиями самых больших или интересных мечетей мира. То, что этот парк останется как место сквера или парка 1100-летия принятия ислама, – я вам гарантирую», – высказался мэр Казани Ильсур Метшин.
На озвученные предложения отреагировал глава Духовного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.
«Раз уж мы все собрались в том году [на церемонии закладки первого камня Соборной мечети] и на весь мир прозвучало, был прочитан намаз, то совсем от этого у нас оторваться не получится. Какое-то место для молитвы в этом сквере, наверное, должно появиться. Мы камень все-таки заложили для чего-то, – заметил он. – Тематический сквер 1100-летия принятия ислама с местом молитвы – это будет очень хороший компромиссный вариант для всех».
«Мы проводили международный конкурс, но “абсолютно первое” место не завоевал никто»
Несмотря на проведенный ранее международный конкурс эскизных проектов Соборной мечети Казани, и награждение двух финалистов – архитектора Айвара Саттарова и московское бюро «Гинзбург Архитектс», для реализации проекта был предложен совсем другой концепт.
«Мы проводили международный конкурс, но “абсолютно первое” место не завоевал никто. Когда мы обратилась к нашим партнерам [бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры»] на тему того, какой бы могла быть мечеть, они нарисовали очень смелый проект. Они показали его на недавнем конкурсе «Архитектурная Москва» и заняли с ним главный приз за архитектурный вклад в мировую архитектуру, получив самые лестные отзывы», – пояснил Ильсур Метшин.
Представленная сегодня концепция от «Цимайло, Ляшенко и партнеры» предполагает, что Соборная мечеть будет стоять на воде, соединяясь с берегом Волги. Здание будет представлять собой черный куб, в центре которого находится молельный зал. По периметру здания планируется организовать музей истории ислама.
Облик мечети будет сочетать в себе светское и религиозное направления. Каменные блоки фасада планируется сдвинуть так, чтобы в кладке образовались просветы. Купол зала можно будет увидеть с большого расстояния и с идущих по реке судов. У мечети будет единственный минарет со смотровой площадкой.
По словам Ильсияр Тухватуллиной, «этот эскизный проект воплощает характер народа – внешнюю скромность и внутреннюю красоту». Однако у некоторых участников обсуждения возникли вполне резонные вопросы к выбранной стилистике.
В целом глава муфтий Татарстана Камиль Самигуллин одобрил проект, но считает, что его нужно доработать.
«Если спросить меня, по ассоциации, когда я вижу это здание, я не могу сказать, что оно мусульманское. Хотя бы какой-нибудь полумесяц, который указывал бы направление Каабы… И внутри хотя бы символически что-то должно указывать на татарскую национальность. Это было бы уместнее, – предложил Камиль хазрат Самигуллин. – Когда мы видим эту мечеть, мы должны говорить, что она наша, мусульманская, татарская».
Позицию муфтия поддержал ректор Российского исламского университета Рафик Мухаметшин.
«Не прозвучала национальная архитектурная фишка проекта. Меня немного задело то, что не было разговора о глубоких архитектурных традициях: Болгар, Казань и так далее. Примеры, которые вы приводили: мечети в Австралии, Словении – это те регионы, где мусульмане появились в XX веке. Как можно в Казани без какой-то национальной архитектурной фишки? Насколько я понял, вы хотите все свести к орнаменту, но архитектурные особенности – это другое. Надо думать в этом направлении», – высказался он.
По словам Ильсура Метшина, он, его коллеги и лично Раис Татарстана Рустам Минниханов «задавали авторам проекта такие же вопросы».
«Где полумесяц? Какой будет внешняя отделка? Сейчас мы обсуждаем крупные эскизные мазки, а все остальное еще будет дорабатываться – обязательно с участием наших уважаемых хазратов. Это только начало, мы еще соберемся не раз, и мы будем спрашивать вас и об идентичности, и обо всех нюансах», – пообещал мэр города.
Фото на анонсе: metshin.ru
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