«Где полумесяц?»: имамы за «переезд» Соборной мечети Казани, но облик будет доработан

Московские архитекторы, разработавшие новую концепцию Казанской соборной мечети, презентовали предварительные результаты своей работы

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы будем возводить объект мирового уровня, и пескобаза, на мой взгляд, отвечает этому запросу»

Сегодня в Казанской Ратуше московское архитектурное бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры», разработавшее новую концепцию Казанской соборной мечети, вместе с городскими властями презентовало предварительные результаты своей работы представителям мусульманского духовенства Татарстана.

Открывая встречу, мэр Казани Ильсур Метшин сразу же подчеркнул: «Мы собрались для того, чтобы посоветоваться». К слову, в ходе обсуждения он еще не раз напоминал собравшимся о том, что представленные решения – не окончательные и все прозвучавшие замечания обязательно будут учитываться.

Итак, новая концепция Соборной мечети предполагает не только изменение ее внешнего вида, но и смену ранее утвержденной локации. Культовый объект было предложено перенести с утвержденной ранее территории бывшего парка «Кырлай» на пескобазу в Адмиралтейскую слободу. Основанием для этого послужили не столько «хотелки» авторов проекта, сколько вполне серьезные технические причины.

«В ходе изучения геодезии и дренажа выяснилось, что историческое русло Казанки, после того как там провели необходимые работы, превратилось в полноценную реку. Дебит воды оказался очень большим и чистым, – рассказал мэр города. – Безусловно, сегодня можно построить любое здание не только на подземной реке, как там, но и в открытом море. Но перед нами встанет вопрос цены и эксплуатации».

Ильсур Метшин в ходе обсуждения не раз напоминал собравшимся, что представленные решения не окончательные и все прозвучавшие замечания обязательно будут учитываться Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Прозвучали и другие аргументы в пользу поиска иной локации. О них подробно рассказали московские авторы проекта Николай Ляшенко и Александр Цимайло, а позднее к ним присоединилась главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина. Если кратко, то их доводы сводились к следующему:

Уже имеющаяся крупная застройка рядом с бывшим «Кырлаем» будет создавать «архитектурный шум»

Камерность локации «убивает задачу строительства такого большого и важного сооружения»

Это уже сформированный район, причем светский

Есть вопросы по транспорту, трафик напряженный

Новая мечеть будет визуально «спорить» с «Чашей» и Кремлем

На этом месте город планирует сделать обещанный горожанам парк

В пользу пескобазы в Адмиралтейской слободе, по мнению авторов проекта, говорит то, что для соборной мечети было важно найти место, которое считывается из центра города и одновременно имеет перспективу восприятия с разных сторон Волги. Плюс выбор этой локации «даст возможность развития всего района», а также потенциально «превратит его в новую точку притяжения».

«Мы будем возводить знаковый объект мирового уровня. Пескобаза, на мой взгляд, наиболее отвечает всем запросам, – высказалась Ильсияр Тухватуллина. – Плюс на прилегающих территориях планируется построить более 150 тыс. жилых и коммерческих функций. Мы закладывали в генплан города то, что эта территория будет развиваться, и там появится новая инженерная и транспортная инфраструктура».

Позже в беседе с корреспондентом «Татар-информа» глава Духовного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин отметил, что «новое место большинству имамов представляется логичным».

Камиль Самигуллин: «Раз уж мы все собрались в том году и на весь мир прозвучало, был прочитан намаз, то совсем от этого у нас оторваться не получится» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Тематический сквер с местом молитвы будет компромиссным вариантом для всех»

Другой вопрос, связанный с переездом Соборной мечети в Адмиралтейскую слободу, касается дальнейшей судьбы освободившейся территории бывшего «Кырлая».

«Мы обсудили с Рустамом Миннихановым то, что обязательно посоветуемся, в какой форме сделать этот сквер, парк 1100-летия принятия ислама [Волжской Булгарией]. Мы с вами вместе обсудим. Но то, что там не будет никакого другого парка, колеса обозрения или еще чего-то… Возможно, там появится небольшая мечеть или вообще сделаем парк с копиями самых больших или интересных мечетей мира. То, что этот парк останется как место сквера или парка 1100-летия принятия ислама, – я вам гарантирую», – высказался мэр Казани Ильсур Метшин.

На озвученные предложения отреагировал глава Духовного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

«Раз уж мы все собрались в том году [на церемонии закладки первого камня Соборной мечети] и на весь мир прозвучало, был прочитан намаз, то совсем от этого у нас оторваться не получится. Какое-то место для молитвы в этом сквере, наверное, должно появиться. Мы камень все-таки заложили для чего-то, – заметил он. – Тематический сквер 1100-летия принятия ислама с местом молитвы – это будет очень хороший компромиссный вариант для всех».

Представленная сегодня концепция от «Цимайло, Ляшенко и партнеры» предполагает, что Соборная мечеть будет стоять на воде, соединяясь с берегом Волги Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы проводили международный конкурс, но “абсолютно первое” место не завоевал никто»

Несмотря на проведенный ранее международный конкурс эскизных проектов Соборной мечети Казани, и награждение двух финалистов – архитектора Айвара Саттарова и московское бюро «Гинзбург Архитектс», для реализации проекта был предложен совсем другой концепт.

«Мы проводили международный конкурс, но “абсолютно первое” место не завоевал никто. Когда мы обратилась к нашим партнерам [бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры»] на тему того, какой бы могла быть мечеть, они нарисовали очень смелый проект. Они показали его на недавнем конкурсе «Архитектурная Москва» и заняли с ним главный приз за архитектурный вклад в мировую архитектуру, получив самые лестные отзывы», – пояснил Ильсур Метшин.

Представленная сегодня концепция от «Цимайло, Ляшенко и партнеры» предполагает, что Соборная мечеть будет стоять на воде, соединяясь с берегом Волги. Здание будет представлять собой черный куб, в центре которого находится молельный зал. По периметру здания планируется организовать музей истории ислама.

Облик мечети будет сочетать в себе светское и религиозное направления. Каменные блоки фасада планируется сдвинуть так, чтобы в кладке образовались просветы. Купол зала можно будет увидеть с большого расстояния и с идущих по реке судов. У мечети будет единственный минарет со смотровой площадкой.

По словам Ильсияр Тухватуллиной, «этот эскизный проект воплощает характер народа – внешнюю скромность и внутреннюю красоту». Однако у некоторых участников обсуждения возникли вполне резонные вопросы к выбранной стилистике.

В целом глава муфтий Татарстана Камиль Самигуллин одобрил проект, но считает, что его нужно доработать.

«Если спросить меня, по ассоциации, когда я вижу это здание, я не могу сказать, что оно мусульманское. Хотя бы какой-нибудь полумесяц, который указывал бы направление Каабы… И внутри хотя бы символически что-то должно указывать на татарскую национальность. Это было бы уместнее, – предложил Камиль хазрат Самигуллин. – Когда мы видим эту мечеть, мы должны говорить, что она наша, мусульманская, татарская».

Рафик Мухаметшин: «Как можно в Казани без какой-то национальной архитектурной фишки?» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Позицию муфтия поддержал ректор Российского исламского университета Рафик Мухаметшин.

«Не прозвучала национальная архитектурная фишка проекта. Меня немного задело то, что не было разговора о глубоких архитектурных традициях: Болгар, Казань и так далее. Примеры, которые вы приводили: мечети в Австралии, Словении – это те регионы, где мусульмане появились в XX веке. Как можно в Казани без какой-то национальной архитектурной фишки? Насколько я понял, вы хотите все свести к орнаменту, но архитектурные особенности – это другое. Надо думать в этом направлении», – высказался он.

По словам Ильсура Метшина, он, его коллеги и лично Раис Татарстана Рустам Минниханов «задавали авторам проекта такие же вопросы».

«Где полумесяц? Какой будет внешняя отделка? Сейчас мы обсуждаем крупные эскизные мазки, а все остальное еще будет дорабатываться – обязательно с участием наших уважаемых хазратов. Это только начало, мы еще соберемся не раз, и мы будем спрашивать вас и об идентичности, и обо всех нюансах», – пообещал мэр города.

Фото на анонсе: metshin.ru