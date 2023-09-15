Макет Соборной мечети в Казани стал победителем премии Architizer Vision Awards

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Макет Соборной мечети, разработанный архитектурным бюро «Цимайло, Ляшенко и Партнеры», стал победителем премии Architizer Vision Awards в категории «Создание моделей». Об этом сами разработчики написали в своем телеграм-канале.

«Мы разработали проект макета специально для выставки «Арх Москва» — вместе с павильоном для его демонстрации», – сказано в сообщении.

Отмечается, что макет состоит из более чем 1000 деталей, которые были собраны вручную. Элементы фасада отлиты из гипсовой смеси в уникальных опалубках.

Напомним, решение о возведении Соборной мечети в честь 1000-летия принятия ислама Волжской Булгарией принял Раис Татарстана Рустам Минниханов. Изначально культовое сооружение, которое сможет принимать примерно 10 тыс. посетителей, планировали построить на месте бывшего парка развлечений «Кырлай», затем его перенесли на территорию пескобазы в Адмиралтейской слободе. Подробнее о разработке эскизов мечети читайте в материале «Татар-информа».