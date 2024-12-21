Метшин после атаки БПЛА посетил ЖК «Манхэттен» в Казани

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Мэр Казани Ильсур Метшин посетил ЖК «Манхэттен», один из домов которого пострадал при атаке беспилотника. Об этом сообщили в мэрии столицы РТ.

В исполкоме уточнили, что БПЛА попал в шпиль дома, поэтому коммуникации нарушены не были, пострадавших среди жильцов нет.

«Переселение не потребовалось, однако подготовили пункты временного размещения, которые предложили эвакуированным», — уточнили в исполкоме.

Сегодня утром, напомним, столица Татарстана подверглась атаке беспилотников. По оперативным данным, зарегистрировано восемь прилетов. В ЖК «Лазурные небеса», где случилось возгорание после удара БПЛА, прибыли Раис Татарстана Рустам Минниханов и Премьер-министр республики Алексей Песошин.