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Метеоролог КФУ: Долгожданный снег уже скоро укроет Татарстан
Только в начале следующей недели с ослаблением антициклона в Татарстане образуется снежный покров. Об этом рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии, биотехнологии и природопользования Казанского федерального университета Тимур Аухадеев, сообщает телеканал «НТР 24».
«Лишь к началу следующей недели антициклон ослабит свое влияние, и в его тылу долгожданный снег все-таки укроет земную поверхность», — пояснил метеоролог.
При этом, по словам ученого, антициклон будет способствовать тому, что температурный фон в Татарстане приблизится к норме для этого периода.
«Средняя температура ноября была +0,2 градуса при норме -2,5 градуса. Это был самый теплый ноябрь в этом десятилетии! По итогам трех осенних месяцев средняя температура составила +7,7 градуса. Это рекорд тепла для осеннего периода за всю историю метеонаблюдений», — добавил он.
Об установившейся в республике погоде подробнее читайте в материале «Татар-информа» «Крупная температурная аномалия»: куда пропали зима и снег в Татарстане и чем это грозит.
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