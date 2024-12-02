«Крупная температурная аномалия»: куда пропали зима и снег в Татарстане и чем это грозит

В регионе средняя температура воздуха в первой декаде декабря будет на 3 градуса выше климатической нормы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Начало декабря в Татарстане оказалось на 3 градуса теплее нормы

С аномального тепла и слякоти началась календарная зима в Татарстане. В регионе средняя температура воздуха в первой декаде декабря будет на 3 градуса выше климатической нормы, следует из прогноза Гидрометцентра РТ. Похоже, что климатическая зима в этом году не торопится.

Как сообщил «Татар-информу» начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь, из-за воздействия циклонов с Северной Атлантики в ноябре в Татарстане положительная аномалия температуры составила по республике 2-3 градуса. Особенно теплой выдалась последняя декада заключительного осеннего месяца, когда положительная аномалия составила 5-7 градусов.

«Повышенный температурный фон привел к тому, что выпавший снег не лег. В республике образование устойчивого снежного покрова пока не отмечалось. В ближайшие пару суток по-прежнему будет достаточно теплая погода с преобладанием положительных дневных температур. Остатки снежного покрова будут сходить. Также возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега», – сказал Феликс Гоголь.

К концу недели, начиная с четверга, погодные условия поменяются, в республике похолодает. 5 декабря температуры в дневные и ночные часы по Татарстану будут отрицательными – от 0 до -5 градусов. В субботу и воскресенье прогнозируются более низкие температуры.

«Осадков в выходные дни не ожидается. По-прежнему со снежным покровом будет туговато», – заметил Гоголь.

По его словам, похолодание будет кратковременным. В начале следующей недели вновь начнется фаза потепления из-за очередной серии циклонов.

Зима запаздывает по температурному режиму и установлению снежного покрова Фото: © «Татар-информ»

«Находимся под влиянием Северной Атлантики»

Феликс Гоголь заметил, что в нормальных условиях устойчивый снежный покров по республике обычно устанавливается в конце второй – начале третьей декады ноября.

«Зима запаздывает по температурному режиму и установлению снежного покрова. В последние годы такое явление нередкое. Продолжительность зим и отопительного периода в республике сокращается. И эта зима является показателем этого тренда», – подчеркнул он.

Как сообщил казанский профессор, доктор географических наук Юрий Переведенцев, метеорологическая зима в Казани обычно начинается в 20-х числах ноября, когда среднесуточная температура устойчиво переходит отметку в -5 градусов, но в этом году этого не случилось. Сегодня среднесуточная температура в городе составляет около нуля градусов, а в норме должно быть -6.

«Почему это происходит? Процесс неустойчивый, мы находимся под влиянием Северной Атлантики. Воды Северной Атлантики сейчас значительно теплее, чем температуры на материке. Сегодня на нас влияет так называемый Казахстанский антициклон, мы находимся на его северной периферии. Воздушные массы идут со Средней Азии, там нет холода. В ближайшие дни погода также будет определяться воздушными массами, которые придут в виде циклона и атмосферных фронтов с Атлантики», – сообщил Юрий Переведенцев.

По его данным, в конце недели проявит себя Скандинавский антициклон. Он принесет понижение температуры, но не слишком сильное. По прогнозу Гидрометцентра России, в пятницу и субботу в Казани в дневные часы ожидается -5, ночные температуры прогнозируются на уровне -7...-9 градусов.

«Погода к концу недели уже не будет сырой, она станет более морозной. В антициклонах обычно сильных ветров не бывает, катаклизмов – тоже», – сказал Юрий Переведенцев.

Но, несмотря на это похолодание, ближайшая декада в Казани окажется теплее нормы на 3-4 градуса.

Метеорологи считают, что снег на Новый год будет, другой вопрос – в каком количестве Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Снежок будет, другое дело – сколько»

Гидрометцентр России на днях изменил прогноз на декабрь. По предварительному прогнозу средимесячная температура первого месяца зимы в Казани ожидалась в пределах климатической нормы. Согласно скорректированному прогнозу, она будет выше нормы на 1 градус.

«Первый месяц зимы будет теплым. Это значит, что влияние Северной Атлантики продолжится. Это тепло переваливает через Уральский хребет и распространяется на Сибирь. В Западной Сибири температура сейчас значительно выше нормы», – добавил Переведенцев.

В Казани начиная с июня шесть месяцев подряд среднемесячная температура воздуха в этом году была выше климатической нормы. Минувший ноябрь в городе также оказался теплее нормы на 3 градуса. В минувшем месяце отмечается недобор осадков.

«Осень была очень теплой, аномалия наблюдается и сейчас. Это такое затяжное потепление», – заметил Переведенцев.

Ляжет ли снег в Казани до новогодних праздников? Казанский метеоролог считает, что снег на Новый год будет, другой вопрос – в каком количестве. Все равно температурный фон будет понижаться, земля будет остывать, уверен он.

«Снежок будет, другое дело – сколько. По прогнозу Гидромета России, выпадение осадков за месяц ожидается в пределах нормы, которая составляет для Казани около 50 мм. Будем доверять прогнозу», – сказал Юрий Переведенцев.

Он также напомнил, что в норме среднемесячная температура в декабре в Казани составляет -7...-8 градусов. А по данным Гидромета РТ, в Татарстане в декабре норма температуры составляет минус 8,9 градуса, в январе — минус 10,9 градуса, в феврале — минус 10,7 градуса. В марте в норме средняя месячная температура обычно составляет минус 4,2 градуса.

В начале следующей неделе вновь начнется фаза потепления из-за очередной серии циклонов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Этот год на планете войдет в историю как самый теплый»

Метеорологи отслеживают четкую тенденцию: зимы в нашем регионе наступают позже, а заканчиваются раньше. Сокращается продолжительность зимнего периода и число морозных дней, а сами зимы становятся более мягкими, чаще случаются обильные снегопады. Еще одна причина происходящих изменений заключается в глобальном потеплении климата.

«Этот год на планете войдет в историю как самый теплый, фактор глобального потепления климата играет свою роль. Вклад глобального фактора в изменение зимней температуры составляет 43%. Остальное приходится на циркуляционный фактор, но в атмосфере все взаимосвязано», – заметил Юрий Переведенцев.

По его словам, глобальное потепление климата сказывается на экологии и сельском хозяйстве. В природе есть определенные ритмы, которые нарушаются из-за аномального тепла.

«Не случайно ввели Парижское соглашение с тем, чтобы не допустить повышения среднегодовой температуры на планете еще на 1,5 градуса. От этого больше вреда для природы. Среднегодовая температура сейчас составляет 15 градусов», – сказал Переведенцев.

Ежегодно все больше пернатых остаются зимовать в городах, поскольку водоемы не замерзают и есть кормовая база Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Чем грозит глобальное потепление зимой

Из-за теплых зим меняется поведение перелетных птиц. Ежегодно все больше пернатых остаются зимовать в городах, поскольку водоемы не замерзают и есть кормовая база.

«Климат менялся всегда, но сейчас это происходит быстро и резко. Поэтому к этому сложнее приспосабливаться», – заметил Переведенцев. Также, по его словам, отсутствие снега может негативно сказаться на озимых и в последующем на продовольственном балансе. Если ударят морозы, а снега так и не будет, посевы замерзнут.

«Для городского хозяйства отсутствие снега – хорошо, не нужно чистить дороги, но при морозах возможно образование гололедицы», – отметил собеседник «Татар-информа».

По данным Феликса Гоголя, из-за погодных условий немного снижается зимостойкость сельхзозкультур. Но пока ничего критического нет, поскольку температуры «не очень низкие», считает он.

По прогнозу Гидромета РТ, 3 декабря ночью по республике местами пройдут слабые осадки в виде мокрого снега и мороси, в отдельных районах ожидается туман. Минимальная температура воздуха ночью составит 0...-3 градуса. максимальная температура воздуха днем – 0…+3 градуса. На дорогах местами гололедица.

4 декабря местами также пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Минимальная температура воздуха ночью составит 0...-5 градусов, а максимальная температура воздуха днем – +2...-2 градуса. На дорогах – гололедица, местами сильная.

5 декабря возможен небольшой снег. Минимальная температура воздуха ночью и максимальная температура воздуха днем составит 0...-5 градусов. На дорогах сохранится гололедица, местами сильная.