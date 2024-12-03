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Мэр Нижнекамска Муллин призвал молиться, чтобы снег выпадал «дозированно»
Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин призвал жителей города молиться, чтобы снег выпадал дозированно. На сегодняшний день нехватка рабочих в сфере жилищно-коммунального хозяйства достигла 50%. На совещании в Доме советов глава района также сообщил о повышении зарплат коммунальщикам.
«Сегодня Всевышний порадовал нас первым снегом, и город пока остается чистым. Однако будущая ситуация будет зависеть от объема выпадающего снега. Надеемся на милость Всевышнего в том, чтобы снег выпадал дозированно», — подчеркнул Муллин.
Руководитель также напомнил, что был инициирован рост заработной платы сотрудников коммунальных служб, которые работают на холоде без перерывов.
«Если снега будет как в прошлом году, будет достаточно сложно», — констатировал вместе с тем он.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что для обеспечения круглосуточного режима работы при двухсменном графике Нижнекамску требуется дополнительно 65 рабочих в автотранспортное управление и 47 — в управление благоустройства.
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