Мэр Нижнекамска Муллин призвал молиться, чтобы снег выпадал «дозированно»

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Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин призвал жителей города молиться, чтобы снег выпадал дозированно. На сегодняшний день нехватка рабочих в сфере жилищно-коммунального хозяйства достигла 50%. На совещании в Доме советов глава района также сообщил о повышении зарплат коммунальщикам.

«Сегодня Всевышний порадовал нас первым снегом, и город пока остается чистым. Однако будущая ситуация будет зависеть от объема выпадающего снега. Надеемся на милость Всевышнего в том, чтобы снег выпадал дозированно», — подчеркнул Муллин.

Руководитель также напомнил, что был инициирован рост заработной платы сотрудников коммунальных служб, которые работают на холоде без перерывов.

«Если снега будет как в прошлом году, будет достаточно сложно», — констатировал вместе с тем он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что для обеспечения круглосуточного режима работы при двухсменном графике Нижнекамску требуется дополнительно 65 рабочих в автотранспортное управление и 47 — в управление благоустройства.