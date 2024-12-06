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Минсельхозпрод РТ: Отсутствие снега не влияет отрицательно на состояние озимых
В Татарстане 84%, или 412 тыс. гектаров, озимых культур находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, 16%, или 73 тыс. гектаров, — в изреженном. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.
«Отсутствие снега отрицательных влияний не влечет. Озимые зерновые культуры выдерживают кратковременное снижение температуры на узлах кущения до -18 – -21 градуса мороза в зависимости от культуры», — рассказали в министерстве.
Однако плановые площади озимыми были посеяны только на 96%. Из-за осенней засухи часть запланированных площадей осталась недосеянной. Кроме того, это привело к изреженности всходов, пояснили в ведомстве.
«Но осадки и теплая погода октября благоприятно повлияли на состояние озимых культур. По данным агрохимических служб республики, содержание сахаров в узлах кущения колеблется от 28% до 35%, оптимальное значение для данного периода — 19–24%», — уточнили в пресс-службе.
Всего в Татарстане под урожай следующего года озимые культуры посеяны на площади 485,7 тыс. гектаров.
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