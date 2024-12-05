На выходных в Татарстане похолодает до −18 градусов

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После аномального тепла в Татарстане ожидается понижение температур. Это связано с антициклоном, смещающимся с северо-запада, сообщает Гидрометцентр РТ.

Так, в пятницу и субботу, 6 и 7 декабря, прогнозируется облачная погода без обильных осадков. Ночью температура воздуха составит от −13 до −6 градусов, при прояснениях до −16. Днем столбики термометров покажут от −9 до −3 градусов.

Ночью 8 декабря осадков не прогнозируется, однако днем к западным районам Татарстана приблизится атмосферный фронт, который принесет небольшой снег. В темное время суток ожидается от −14 до −9 градусов, при прояснениях до −18, в дневные часы от −10 до −5 градусов.

Предварительно в понедельник местами пройдет небольшой снег, а на следующий день регион попадет под влияние активного атмосферного фронта — прогнозируются снег, в отдельных районах возможны метель и сильный ветер. Столбики термометров покажут от −10 до −5 градусов ночью, в восточных районах до −14. Днем температура составит от −7 до −2 градусов.