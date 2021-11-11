Меркель обвинила Минск в создании кризиса с мигрантами на границе

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель во время телефонных переговоров с Президентом России Владимиром Путиным обвинила власти Беларуси в создании кризисной ситуации с мигрантами на границах Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Правительства ФРГ.

«Канцлер подчеркнула, что причиной этого (кризисной ситуации на границе — прим. Т-и) стал белорусский режим, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский Союз», — отмечается в сообщении.

По информации немецкой стороны, Путин предложил Меркель восстановить контакты между странами Евросоюза и официальным Минском для разрешения текущей ситуации. При этом обе стороны согласились с необходимостью ее скорейшего урегулирования.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Владимир Путин и Ангела Меркель провели вторые телефонные переговоры за два дня. Во время первого разговора и. о. канцлера Германии попросила российского лидера повлиять на Президента Беларуси Александра Лукашенко.

На польско-белорусской границе в последние дни скопились несколько тысяч нелегальных мигрантов. Беженцы предпринимают многочисленные попытки преодолеть заграждения и попасть на территорию ЕС. Руководство Евросоюза обсуждает введение санкций против российской авиакомпании «Аэрофлот» в контексте принятия новых ограничительных мер против Беларуси.