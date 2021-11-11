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Официальная хроника
11 ноября 2021  19:38

Путин и Меркель обсудили обстановку на границах Белоруссии и стран ЕС

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Президент России Владимир Путин и и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель вновь провели телефонные переговоры. Стороны продолжили обсуждение ситуации, сложившейся на границах Белоруссии со странами ЕС, сообщает пресс-служба Кремля.

«Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами», — отмечается в сообщении.

Президент России подчеркнул важность восстановления диалога между государствами Евросоюза и Белоруссией для решения возникшей проблемы.

Также Путин и Меркель затронули тему внутриукраинского конфликта. Так, российский лидер обратил внимание на деструктивную политику Киева, который полагается в данном вопросе на силовые методы, в том числе нарушая минский комплекс мер и используя ударные беспилотные аппараты. 

Помимо этого, в разговоре отмечался дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности ВС Соединенных Штатов и ряда других стран НАТО в Черном море.

#владимир путин #украина #Белоруссия #меркель
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