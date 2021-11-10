Меркель попросила Путина обратиться к Лукашенко по вопросу мигрантов

И. о. канцлера Германии Ангела Меркель рассказала, что попросила Президента России Владимира Путина повлиять на коллегу из Белоруссии Александра Лукашенко в ситуации с мигрантами на границах со странами ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я хочу поблагодарить страны, которые заботятся о защите внешних границ ЕС, — это Литва, Латвия и Польша. Вы все видели картины с места событий, которые дают повод для беспокойства. Я сегодня говорила по телефону с Президентом России Владимиром Путиным и просила его повлиять на Президента Лукашенко, потому что в данном случае людей используют, они становятся жертвами бесчеловечной политики», — поделилась Меркель в рамках пресс-конференции перед переговорами с премьерами Латвии и Португалии.

Она заявила, что проблема с мигрантами из Белоруссии станет главной темой встречи, и отметила, что по данному вопросу должно быть принято «гуманное» решение.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из-за наплыва мигрантов к охране границы Польши с Белоруссией привлечено 15 тыс. солдат.