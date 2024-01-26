Мэрия Казани: Снегоплавильные пункты не могут сразу принять весь вывозимый с улиц снег

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

В столице Татарстана с улиц сейчас вывозится так много снега, что снегоплавильные пункты не могут принять его весь, и поэтому его отправляют на площадки временного складирования. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани в своем Telegram-канале.

После снегопадов на одну из площадок завезли 10 тыс. тонн снега. Сначала «КАМАЗы» вываливают его, а затем специальный грейдер распределяет и формирует кучи. Площадка заасфальтирована и соответствует экологическим нормам, с приходом тепла снег начнет таять (образовавшаяся вода будет уходить через канализационный слив).

К концу недели в городе планируют расчистить дороги с маршрутами общественного транспорта. Их протяженность составляет 554 километра. «Это как расстояние от Казани до Набережных Челнов и обратно», — уточняют в мэрии.

Upd. (00.30): Сейчас в столице РТ работают два снегоплавильных пункта. В городе также определены одиннадцать мест для временного складирования снега. Еще несколько мест выбраны для этого в близлежащих Высокогорском и Пестречинском районах (их перечень опубликовало Министерство экологии республики).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на ликвидацию последствий снегопада в Казани предварительно потребуется более двух недель. За последние сутки с улиц города вывезли более 37 тыс. тонн снега. Дорожные рабочие рассказали, что на очистку одной улицы от снега уходит два-три дня.