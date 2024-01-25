Дорожные рабочие Казани: На очистку одной улицы от снега уходит два-три дня

Сейчас в столице Татарстана на уборку одной улицы от снега уходит два-три дня. Об этом рассказали рабочие МУП «Горводзеленхоз», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Работаем мы по 10, по 11 часов. Работа нелегкая. Бывает, что машины оставляют на дороге. Это тяжело», — заметил один из сотрудников предприятия.

«Не так быстро получается [убирать], как хотелось бы. Снег каждый день идет», — признал этот дорожный рабочий.

«Раньше [было], когда убирали одну улицу за день спокойно. Сейчас приходится [убирать] уже несколько дней, два-три дня приходится», — заявил другой работник.

По словам рабочего, мешает не только большой объем снега, но и то, что он замерз — в результате спецтехника застревает в заносах.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на ликвидацию последствий снегопада в Казани предварительно потребуется более двух недель. За последние сутки с улиц города вывезли более 37 тыс. тонн снега.