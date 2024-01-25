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Новости Татарстана и Казани
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За сутки с улиц Казани вывезли более 37 тыс. тонн снега
В Казани за прошедшие сутки снегоплавильные пункты приняли 11 тыс. тонн снега, еще 26 тыс. тонн были отправлены на площадки временного складирования. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства горисполкома.
В уборке были задействованы более 1 тыс. единиц техники и 777 дорожных рабочих, сегодня днем на расчистку вышли 548 единиц техники и 754 рабочих.
В январе в Казани выпало 73,2 мм осадков, что составляет 159% от месячной нормы. За период действия плана «Буран» — c 17 по 25 января — с улиц города вывезли 273 тыс. тонн снега. Очистка города от снега осложняется тем, что некоторые казанцы паркуют машины вдоль проезжей части или в заездных карманах. Так, сегодня на час приостановили движение троллейбусного маршрута № 7 из-за брошенного под контактной сетью автомобиля на улице Саид-Галеева.
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