«Водоканал»: Снегоплавильных станций в Казани достаточно

Мария Сибгатулина

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Снегоплавильных станций в Казани достаточно. Весь снег утилизируется за сезон. Об этом сообщила журналистам руководитель пресс-службы МУП «Водоканал» Мария Сибгатулина во время ночного пресс-тура, посвященного уборке города.

«Та территория спегоплавильных пунктов, которая свободна, используется для хранения снега. Снег складируется. Когда погода дает немного выдохнуть, он утилизируется в камерах», – рассказала спикер.

В Казани снег вывозится на восемь стационарных снегоплавильных станций, расположенных на ул.Портовой (две станции), Несмелова, Воровского, Васильченко, Тульской, Аделя Кутуя, проспекте Победы. И плавится в 14 камерах.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Общая производительность всех снегоплавильных станций Казани составляет 8 тыс. тонн снега в сутки. Каждая камера обрабатывает 574 тонны снега.

Сибгатулина отметила, что объемы снега, которые поступают в эти пункты, могут превышать их мощности. Так, например, снегоплавильная станция на улице Несмелова ночью приняла 4 тыс. тонн снега, что превысило производственную мощность в три раза.

«Приехал "КАМАЗ", выгрузил на решетку снегоплавильной камеры снег. Снег, попадая на решетку, отделяется от крупного мусора. Внутри камеры проходят хозяйственно-бытовые стоки. За счет них снег тает, и талая вода попадает на очистные сооружения для дальнейшей очистки», – пояснила спикер принцип работы по утилизации снега.

Видео: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»