Хабиров отправил правительство Башкирии и муниципалитетов республики на удаленку

Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил правительству и руководству муниципалитетов республики перейти на онлайн-режим работы. О новом формате проведения различных мероприятий и совещаний Хабиров сообщил сегодня на аппаратном совещании, передает ИА «Башинформ».

«Все муниципалитеты должны проводить совещания только онлайн, не собираться, все работаем онлайн. Иначе мы просто потеряем управленческий аппарат», — цитирует издание главу региона.

Хабиров также сообщил, что проведение массовых мероприятий в республике отложено на 1-2 месяца. Их возобновление будет зависеть от текущей эпидемиологической ситуации.

Изменения в «антиковидный» указ будут внесены в ближайшее время.