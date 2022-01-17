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Официальная хроника
17 января 2022  11:26

Хабиров отправил правительство Башкирии и муниципалитетов республики на удаленку

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Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил правительству и руководству муниципалитетов республики перейти на онлайн-режим работы. О новом формате проведения различных мероприятий и совещаний Хабиров сообщил сегодня на аппаратном совещании, передает ИА «Башинформ».

«Все муниципалитеты должны проводить совещания только онлайн, не собираться, все работаем онлайн. Иначе мы просто потеряем управленческий аппарат», — цитирует издание главу региона.

Хабиров также сообщил, что проведение массовых мероприятий в республике отложено на 1-2 месяца. Их возобновление будет зависеть от текущей эпидемиологической ситуации. 

Изменения в «антиковидный» указ будут внесены в ближайшее время.

#Башкортостан #коронавирус #онлайн #Радий Хабиров
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