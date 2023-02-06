«Начнем с вас»: Магдеев пообещал «собачью жизнь» главам, упустившим вопрос бродячих псов

Проблему бродячих собак и использование противогололедных реагентов обсудили сегодня на совещании в мэрии Набережных Челнов. Как градоначальник Наиль Магдеев убеждал глав районов вникать в «собачью жизнь», а горожанам предлагал выбирать между мокрой обувью и жизнью людей – в материале «Татар-информа».

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил чиновникам разобраться с «собачьей жизнью» во вверенных им районах

Фото: nabchelny.ru

«Нельзя подкармливать бездомных собак на территории школ, детских садов. Это может кончиться бедой»

Проблему безнадзорных животных в Набережных Челнах поднял глава местного Роспотребнадзора, главный санитарный врач Автограда Ильгизар Бариев. Он сообщил, что в городе выросло число жалоб на бродячих собак, а встреча с ними может грозить заболеванием бешенством.

«Мы хотели бы, чтобы этой темой плотно занялись. Бешенство — одно из сложных инфекционных заболеваний. Во избежание несчастий и неприятностей нам необходимо усилить работу в этом направлении», — отметил Бариев.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил чиновникам разобраться с «собачьей жизнью» во вверенных им районах. Глав трех районов города — Центрального, Автозаводского и Комсомольского — он призвал оперативнее реагировать на сообщения жителей в социальных сетях.

«Я понимаю, что в социальных сетях все читать невозможно. Но здесь именно тот случай, который касается безопасности людей. Нужно брать все близко к сердцу. Эти публикации должны вызывать интерес и оперативную реакцию. Это зона вашей ответственности. Если что-то случится, мы в первую очередь начнем с вас — я про “собачью жизнь” вверенных вам районов. В первую очередь это касается Фаттахова, Хабибуллина, Харисова. Все вы облечены доверием и соответствующими полномочиями. Я обязан предупредить, чтобы вы внимательным образом реагировали — у вас есть штатные и внештатные сотрудники, есть работоспособный актив, старшие по домам. Подготовленные люди должны сигнализировать не только о хорошем, но и о недостатках и проблемах, которые есть на данный момент», — сказал он.

Мэр города дал поручение предметно заниматься этой проблемой и отрабатывать заявки в круглосуточном режиме совместно с соответствующими службами.

«Если это свора собак, которая ведет себя агрессивно, нужны соответствующие действия. Это не просьба, а поручение, — уточнил Наиль Магдеев. — Сердобольные люди всегда были и будут, но животные не всегда адекватно себя ведут. В зависимости от сезона, так же как и люди, в весенний, осенний период мы видим определенные нездоровые активности... Зимой они не агрессивны, весной и осенью более чем агрессивны. В большом городе такие проблемы есть, этим вопросом нужно заниматься».

Заместитель руководителя исполкома Илья Зуев доложил, что за январь 2023 года поступила 31 заявка по отлову собак. Статистика отловленных животных за последние три года стабильна, увеличения или уменьшения нет.

За прошлый год было отловлено и помещено в приют более 1,5 тыс. безнадзорных животных. Из них более 1,3 тыс. собак стерилизованы и отпущены в места обитания, почти 300 животных передано новым владельцам, еще 20 животных спасти не удалось.

Илья Зуев доложил, что за январь 2023 года поступила 31 заявка по отлову собак. Статистика отловленных животных за последние три года стабильна, увеличения или уменьшения нет Фото: nabchelny.ru

«Показатели по отловленным животным держатся на одном уровне в 2021-2022 годах. Раз в четыре года происходит увеличение популяции и этот цикл заканчивается в 2024 году, то есть надо ждать прироста безнадзорных животных в 2025 году», — озвучил он прогноз.

Количество заявок зависит от активности жителей города. Как правило, они отрабатываются в течение часа, налажена связь с администрациями районов. Также можно обратиться в соответствующую службу самостоятельно — по номеру приемной Управления городского хозяйства.

Зуев напомнил, что с наступлением теплых дней бродячие собаки начинают проявлять активность. Чиновник обратился к челнинцам с просьбой не кормить бездомных животных вблизи общественных пространств и образовательных учреждений.

«Нельзя подкармливать бездомных собак на территории школ, детских садов, институтов и в общественных пространствах — в тех местах, где гуляют люди. Это может кончиться бедой», — предупредил Зуев.

Чиновник обратился к челнинцам с просьбой не кормить бездомных животных вблизи общественных пространств и образовательных учреждений Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Выбор стоит между мокрой обувью и жизнью человека»

Еще одной проблемой для жителей Автограда этой зимой стало обильное использование противогололедных средств. Комментируя жалобы челнинцев о грязи и сырости на дорогах, Наиль Магдеев заметил, что использование реагентов позволяет уменьшить число травм пешеходов и ДТП на дорогах в Набережных Челнах. В этой ситуации выбор стоит между мокрой обувью и жизнью человека, подчеркнул он.

Замруководителя исполкома Илья Зуев доложил, что пролив жидким реагентом выполняется в ежедневном режиме.

«Да, есть негодование по поводу того, что на дорогах сыро. Но это безопасно, число ДТП уменьшается, поэтому результат работы есть. Да, снег, может быть, нечистый, но зато меньше ДТП и меньше людей пострадало, а это важнее всего остального», — отметил он.

Сейчас МУП «ПАД» сократил использование реагентов, последние две недели они используются при необходимости или заявкам граждан Фото: kzn.ru

Сейчас МУП «ПАД» сократил использование реагентов, последние две недели они используются при необходимости или заявкам граждан.

Магдеев заметил, что сегодня с шести утра дорога была сухая, очищенная. Однако есть участки, где необходимы реагенты, несмотря на то что это влечет существенные затраты городского бюджета. Где нет такой необходимости — реагенты не применяют.

«В первую очередь это для того, чтобы не было наледи, происшествий. Что важнее – мокрая обувь или жизнь и здоровье человека? Положить нужно на чашу весов — из двух зол выбрать меньшее. В прошлом году в ДТП погибло 11 человек», — напомнил градоначальник.

Работники МУП «Предприятие автомобильных дорог» продолжают чистку от снега и наледи городских дорог в круглосуточном режиме без выходных Фото: © Салават Камалетдинов /«Татар-информ»

Также мэр города призвал руководителей обратить внимание на качество уборки снега во дворах, проводить для этого контрольные осмотры. Если выявят недочеты, их будут исправлять за счет управляющих компаний.

Работники МУП «Предприятие автомобильных дорог» продолжают чистку от снега и наледи городских дорог в круглосуточном режиме без выходных. Ежедневно на уборку Набережных Челнов выезжает 130 единиц техники и 80 дорожных рабочих. За зимний период сделано более 28,6 тыс. рейсов и вывезено более 380 тыс. кубометров снега.

«Как доктор оцените состояние дел и доложите, как идут дела по реабилитации воинов»

Еще одно поручение, прозвучавшее на аппаратном совещании, касалось поддержки военнослужащих на время их реабилитации в челнинском госпитале. Наиль Магдеев призвал военкома города и командиров войсковых частей присоединиться к адресной помощи мобилизованным.

Начальнику Горздрава Александру Николаеву мэр поручил оценить состояние воинов с медицинской точки зрения Фото: nabchelny.ru

Начальнику Горздрава Александру Николаеву мэр поручил оценить состояние воинов с медицинской точки зрения.

«Вы как доктор оцените состояние дел и доложите, как идут дела по реабилитации воинов, как решаются вопросы. В этом направлении должно быть максимальное внимание, тем более что бойцы собираются вернуться обратно в свои войсковые части», — сказал он.

Также градоначальник поручил окружить максимальной заботой жен мобилизованных. С начала частичной мобилизации мамами стали восемь челнинок. На выписке им вручаются цветы и конверты по 100 тыс. рублей.

«У полной семьи есть и мама, и папа, а здесь папы пока нет. Просьба – дать поручение коллегам из Камского детского медицинского центра уделить особое внимание деткам и их мамам. Моральной и материальной поддержкой только в день выписки мы не должны ограничиваться. Нужно продолжать их наблюдение», — сказал Магдеев Николаеву.

С начала частичной мобилизации мамами стали восемь челнинок. На выписке им вручаются цветы и конверты по 100 тыс. рублей Фото: nabchelny.ru

Обращаясь к главам трех районов города, мэр поручил организовать помощь женам мобилизованных.

«Мы договорились, что все 1 тыс. наших челнинцев, а по каждому району это чуть более 300, должны быть в сфере вашего внимания. Вы про всех появившихся на свет малышах знаете, были вместе со мной в роддоме, вместе с родственниками встречали детей и их мам. У вас в штатах есть помощники, заместители, в основном это женщины. Они с женской точки зрения могут помочь мамам. Нужно навещать с их согласия для оказания практической помощи», — озвучил просьбу руководитель города.

«Вопрос оказания помощи с повестки дня не снимается»

Продолжая тему специальной военной операции, Наиль Магдеев анонсировал, что исполком Набережных Челнов направит очередную партию продовольствия для полевой кухни в подшефный Татарстану город Лисичанск.

«Вопрос оказания помощи с повестки дня не снимается. Мы готовим очередную партию продовольствия, чтобы направить его группе Рустама Гатина. Финансовые ресурсы — это за нами, приготовление пищи из тех продуктов, которые мы приобретаем и направляем, — это за Гатиным. Мы так договорились», — отметил градоначальник.

Наиль Магдеев анонсировал, что исполком Набережных Челнов направит очередную партию продовольствия для полевой кухни в подшефный Татарстану город Лисичанск Фото: nabchelny.ru

Недавно команда волонтеров получила от Автограда среднетоннажный грузовик «Компас».

«Оборудование и термосы направлены, чтобы была возможность оперативно развозить горячую пищу для 5 тыс. человек. Он хорошо работает, я видел в Телеграме», — сказал Магдеев.

Напомним, команда набережночелнинского предпринимателя Рустама Гатина в полевых условиях ежедневно готовит обеды. Всего выдают до 5 тысяч порций жителям Лисичанска. В городе разбита инфраструктура, в большей части населенного пункта нет воды и света. Продукты, из которых готовят обеды, высшего качества. Их оплачивает исполком Набережных Челнов. Также руководство Челнов обеспечивает волонтеров всем необходимым: печками-буржуйками, гуманитарными наборами и другими вещами. Ранее мэр Наиль Магдеев лично навещал своих земляков в Лисичанске.