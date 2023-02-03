Команда Гатина в Лисичанске обеспечивает жителей ледянками для провоза ноши и воды

Команда челнинского предпринимателя Рустама Гатина и его команда волонтеров, которые заняты в подшефном Татарстану Лисичанске полевой кухней, получила от Автограда среднетоннажный грузовик «Компас». Также местным жителям челнинцы стали выдавать ледянки людям в возрасте и с тяжелой ношей или водой.

«Рустам пишет: „Видим, что человек идёт с сумками и бутылями с водой. Останавливаемся и вручаем ледянки или тележки. Их нам отправили друзья-предприниматели Руслан Нигматуллин, Владимир Малыгин, Евгений Абрамов <...>. Всего ледянок порядка 120 штук“», — цитирует Гатина телеграм-канал администрации Автограда.

В опубликованном видео Рустам Гатин также благодарит город за предоставленный грузовик «Компас». Благодаря грузовику челнинские ребята оперативно справляются со всеми задачами, обеспечивая ежедневным питанием жителей города Лисичанск. «Поехали гречку развозить, как раз только привезли. Кабина такая новая, интересная», — говорит он, садясь в автомобиль.

Напомним, команда Гатина в полевых условиях ежедневно готовит обеды. Всего выдаются до 5 тысяч порций жителям Лисичанска. В городе разбита инфраструктура, в большей части населенного пункта нет воды и света.

Продукты, из которых готовят обеды, высшего качества. Их оплачивает исполком Набережных Челнов. Также руководство Челнов обеспечивает волонтеров всем необходимым — это печки-буржуйки, гуманитарные наборы и так далее. Мэр Наиль Магдеев несколько раз навещал земляков в Лисичанске.