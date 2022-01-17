Мэр Челнов назвал экипаж команды «КАМАЗ-мастер» настоящими героями

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поздравил «КАМАЗ-мастер» с победой на «Дакаре». На аппаратном совещании в мэрии Челнов он назвал участников команды настоящими героями.

«Наши ребята, наша команда приучила нас к большим победам. Но, я думаю, вы все понимаете, что это результат большого труда, самоотверженности нашей родной челнинской команды», — сказал мэр.

Градоначальник подчеркнул, что победа на «Дакаре» — это успех всего КАМАЗа, всего города. «Мы гордимся нашими спортсменами. Сегодня мы их встречали в аэропорту „Бегишево“. Высказали слова признательности и благодарности. Они настоящие герои», — сказал Магдеев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что экипаж «КАМАЗ-мастера» под управлением Дмитрия Сотникова в 19-й раз победил в ралли-марафоне «Дакар» в зачете грузовиков. Впервые в истории ралли «КАМАЗ-мастер» стал победителем всех 12 этапов. Для Сотникова победа в этом году стала второй на «Дакаре» — ранее его экипаж одержал победу в 2021 году.

Татарстанскую команду с триумфом поздравили Президент России Владимир Путин, Президент республики Рустам Минниханов и Государственный Советник Минтимер Шаймиев.