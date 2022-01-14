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Официальная хроника
14 января 2022  20:10

Путин поздравил экипаж Дмитрия Сотникова с победой в «Дакаре — 2022»

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Президент России поздравил членов команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова, Ильгиза Ахметзянова и Руслана Ахмадеева с победой в международном ралли-рейде «Дакар». Телеграмма главы государства опубликована пресс-службой московского Кремля.

«От души поздравляю вас с триумфальной победой в ралли-марафоне „Дакар-2022“ в классе грузовиков, — говорится в поздравительном адресе. — Отрадно, что наши замечательные гонщики, выступая на новой технике, сумели отлично подготовиться, точно рассчитать свои силы, проявить незаурядные спортивные качества».

Также Путин поблагодарил наставников команды и всех тех, кто помогает ей достичь успеха. «Во многом благодаря вам на нынешнем марафоне весь пьедестал почета заняли российские экипажи. Молодцы», — заметил Президент.

В заключение он пожелал победителям здоровья и всего наилучшего.

Ранее с победой россиян на «Дакаре» Президента России поздравил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Также он направил телеграмму Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

#дакар #камаз-мастер #Владимир Путин
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