Путин поздравил экипаж Дмитрия Сотникова с победой в «Дакаре — 2022»

Президент России поздравил членов команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова, Ильгиза Ахметзянова и Руслана Ахмадеева с победой в международном ралли-рейде «Дакар». Телеграмма главы государства опубликована пресс-службой московского Кремля.

«От души поздравляю вас с триумфальной победой в ралли-марафоне „Дакар-2022“ в классе грузовиков, — говорится в поздравительном адресе. — Отрадно, что наши замечательные гонщики, выступая на новой технике, сумели отлично подготовиться, точно рассчитать свои силы, проявить незаурядные спортивные качества».

Также Путин поблагодарил наставников команды и всех тех, кто помогает ей достичь успеха. «Во многом благодаря вам на нынешнем марафоне весь пьедестал почета заняли российские экипажи. Молодцы», — заметил Президент.

В заключение он пожелал победителям здоровья и всего наилучшего.

Ранее с победой россиян на «Дакаре» Президента России поздравил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Также он направил телеграмму Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.