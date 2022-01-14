Экипаж «КАМАЗ-мастера» под управлением Сотникова победил в «Дакаре»

Экипаж «КАМАЗ-мастера» под управлением Дмитрия Сотникова победил в ралли-марафоне «Дакар» в зачете грузовиков. Об этом сообщает ТАСС.

Заключительный спецучасток в 164 км Сотников преодолел за 1 час 42 минуты 41 секунду. Вторым финишировал чех Мартин Мацик (+32 секунды), третьим — Эдуард Николаев (+1 минута и 40 секунд).

Отмечается, что впервые в истории ралли «КАМАЗ-мастер» стал победителем всех 12 этапов. Для Сотникова победа в этом году стала второй на «Дакаре» — ранее его экипаж одержал победу в 2021 году.