«Чемпионы чемпионов»: Шаймиев поздравил «КАМАЗ-мастер» с победой на «Дакаре»

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев поздравил «КАМАЗ-мастер» с победой на ралли «Дакар» в зачете грузовиков — он по видеосвязи пообщался с руководителем гоночной команды Владимиром Чагиным.

«Поздравляю от всей души вас и всю команду. Вы — чемпионы чемпионов», — отметил Государственный Советник, пожелав участникам команды здоровья.

Он сказал, что «КАМАЗ-мастер» своими победами оставляет глубокие следы в истории. Владимир Чагин поблагодарил Минтимера Шаймиева за поддержку, оказанную команде в самом начале пути, и отметил, что благодаря этому «КАМАЗ-мастер» сейчас покоряет вершины.

Ранее чемпионов с триумфом поздравил и Президент Татарстана Рустам Минниханов, отметив, что победа в «Дакаре» говорит о неоспоримых преимуществах татарстанских «КАМАЗов».

Напомним, первое место в марафоне занял экипаж под управлением Дмитрия Сотникова.