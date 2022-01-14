news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
14 января 2022  16:55

«Чемпионы чемпионов»: Шаймиев поздравил «КАМАЗ-мастер» с победой на «Дакаре»

news_top_970_100

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев поздравил «КАМАЗ-мастер» с победой на ралли «Дакар» в зачете грузовиков — он по видеосвязи пообщался с руководителем гоночной команды Владимиром Чагиным. 

«Поздравляю от всей души вас и всю команду. Вы — чемпионы чемпионов», — отметил Государственный Советник, пожелав участникам команды здоровья. 

Он сказал, что «КАМАЗ-мастер» своими победами оставляет глубокие следы в истории. Владимир Чагин поблагодарил Минтимера Шаймиева за поддержку, оказанную команде в самом начале пути, и отметил, что благодаря этому «КАМАЗ-мастер» сейчас покоряет вершины. 

Ранее чемпионов с триумфом поздравил и Президент Татарстана Рустам Минниханов, отметив, что победа в «Дакаре» говорит о неоспоримых преимуществах татарстанских «КАМАЗов». 

Напомним, первое место в марафоне занял экипаж под управлением Дмитрия Сотникова.

 

#камаз-мастер #Минтимер Шаймиев
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное