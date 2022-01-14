Минниханов: Победа в «Дакаре» говорит о неоспоримых преимуществах татарстанских «КАМАЗов»

Победа в международном ралли-рейде «Дакар» — свидетельство мастерства команды «КАМАЗ-мастер», а также неоспоримых преимуществ татарстанских грузовиков. Об этом, поздравляя команду, ее руководство и всех камазовцев, заявил Президент республики Рустам Минниханов.

«На протяжении двух недель вся страна с замиранием сердца и безмерным восхищением следила за тем, как „Синяя Армада“ уверенно покоряла запутанные лабиринты Аравийской пустыни, достойно справлялась со всеми трудностями экстремального автомарафона, сохраняя бесспорное лидерство от старта до финиша и не оставляя ни единого шанса маститым соперникам», — говорится в поздравительном адресе руководителя РТ.

Отдельно Рустам Минниханов поздравил победителей — экипаж Дмитрия Сотникова, который сохраняет лидерство в «Дакаре» уже второй год подряд.

«Искренне горжусь вами, моими выдающимися земляками, благодарю вас за красивую и безупречную борьбу на самой престижной гонке», — заметил он и пожелал экипажу и в дальнейшем занимать высокие места.

Телеграмма адресована коллективу команды «КАМАЗ-мастер», ее руководителю Владимиру Чагину и гендиректору ПАО «КАМАЗ» Сергею Когогину.