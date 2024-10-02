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Мэр Челнов из зоны СВО: «Мы и дальше будем оказывать поддержку нашим бойцам»
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев вместе с коллегами находится в зоне специальной военной операции. Он встретился с военнослужащими из Татарстана и земляками-челнинцами. С собой градоначальник привез шефскую помощь.
«Передали необходимую технику, специальное оборудование и транспорт для успешного выполнения боевых задач», — прокомменировал он.
Заместитель премьер-министра РТ Равиль Ахметшин вручил государственные награды, памятные медали и подарки особо отличившимся военнослужащим.
«Мы и дальше будем оказывать помощь и поддержку нашим бойцам. Челны своих не бросают!» — отметил Магдеев.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что боец из Набережных Челнов с позывным Кагир доставит шефскую помощь в зону спецоперации.
В нее вошли продукты питания, медикаменты, мотоциклы, система радиоэлектронной борьбы и многое другое. Это уже 26-я по счету отправка с начала СВО и 12-я в этом году.
Со 2 сентября заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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