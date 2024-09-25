«Приезжаю домой, и хочется обратно»: боец рассказал о самом счастливом дне на СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Боец из Набережных Челнов с позывным Кагир доставит шефскую помощь в зону спецоперации. Перед отправкой он рассказал о себе, о самом счастливом дне на передовой и о том, кто его защищает от пуль.

«Оберег со мной ездит с начала войны. Подарила мне его бабушка. Сейчас она на том свете, но она всегда со мной и оберегает меня», — отметил боец.

Оберег в виде четок и полумесяца бабушка подарила ему в 2019-м. Через два года мужчина подписал контракт на военную службу. 35-летний житель Самары работал инкассатором, поэтому умел обращаться с оружием. По его словам, отправиться в действующую армию решил, потому что это священный долг — долг защищать Родину. По его мнению, сейчас Донбасс преображается.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Изменения идут только в лучшую сторону. Дороги строятся, дома все восстанавливаются. Помощь жителям Луганска и Донбасса происходит постоянно. Гуманитарная помощь идет туда постоянно. Всё восстанавливается. Жители относятся к нам положительно. Все рады, что мы пришли освобождать их от неонацизма и киевского режима», — заявил боец.

Военный добавил, что местные жители поддерживают бойцов и даже сделали им очень неожиданный подарок.

«Один раз местные жители нам выделили даже козу. Очень веселый был случай — доить ее никто не умел. Что с ней делать? Не знаем. Вот отдали бабушке ее. Она потом приносила нам молоко. Спасибо ей огромное», — сказал он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Самым счастливым днем, по словам Кагира, стал тот, когда ему разрешили уйти в отпуск.

«Мне сказали: „Ты можешь сходить в отпуск“. Это был самый счастливый день для меня. Я находился там беспрерывно восемь месяцев. Когда мне эту новость сообщили, я был очень рад. Я готов был бежать домой. Но никогда не забываю своих боевых товарищей, которые находятся там, даже дома. Приезжаю домой, и мне хочется обратно. Это святое дело — съездить домой, увидеть родных, близких, обнять. У нас такое братство, что никто друг друга не бросит никогда. Все всегда поддержат», — уверен он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Сегодня из Набережных Челнов отправили очередную партию шефской помощи. В нее вошли продукты питания, медикаменты, мотоцикл, система радиоэлектронной борьбы и многое другое. Это уже 26-я по счету отправка с начала СВО и 12-я в этом году.

По словам Кагира, бойцам очень приятно получать посылки. Защитники чувствуют поддержку со всей России.

«Эмоции самые положительные, когда привозишь из дома весточку, особенно если попадаются письма от детей, которые со словами поддержки написаны неровным почерком. Так приятно и тепло становится ребятам, что хочется жить дальше. По-другому нам никак нельзя», — убежден боец.

В этот раз военнослужащие получат еще специальное оборудование, которое пригодится на передовой. Собрать груз помогли в том числе челнинские предприниматели.

«Трудности нас сплотили. Я считаю, что каждый должен помогать по мере своей возможности. В данном случае мы приобрели партию тепловизоров для военнослужащих. Я считаю, что мы все в одной большой лодке, и, конечно же, мы будем помогать по мере возможности по полной программе», — заверил предприниматель Руслан Мустафин.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В зону спецоперации собирается и мэр Челнов Наиль Магдеев, чтобы лично передать груз с шефской помощью бойцам. Это далеко не первая его поездка.

«Любое оборудование небольшое — чемоданчик сегодня стоит более миллиона рублей. Это чемоданчик — система радиоэлектронной борьбы. Она позволяет нашим бойцам видеть днем и ночью действия на линии боевого соприкосновения, что происходит по ту сторону. За этим грузом в ближайшее время поедем и мы. Я тоже по велению души и сердца в субботу-воскресенье поеду туда к нашим бойцам в служебную командировку. Я считаю это своим долгом, своей ответственностью перед нашими воинами», — подчеркнул мэр города.

Пока же челнинцы пришли проводить военнослужащего с позывным Кагир и пожелать ему счастливого пути.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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