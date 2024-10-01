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Менделеевск отправил 9 тонн гумгруза в зону СВО и жителям подшефных городов
Менделеевский район Татарстана направил крупную партию помощи бойцам на передовой и жителям подшефных городов. Отправка была приурочена к годовщине воссоединения новых регионов с ОФ. Направлены 9 тонн груза на более чем 5 млн рублей, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.
Бойцам 430-го полка от района будут доставлены квадроцикл, прицеп для квадроцикла, квадрокоптеры, индивидуальные посылки.
«Очень непростое у них направление, нужна серьезная поддержка, все закуплено в соответствии с запросами ребят. Спасибо за все это предприятиям и благотворителям», — отметил глава района Радмир Беляев.
Для бойцов полка №1232 вместе с активистами движения «Мы вместе» были сформированы индивидуальные посылки, отправлены капюшоны, бытовая химия, масксети, которые плетут волонтеры, и другие вещи первой необходимости.
Кроме того, на передовую отправлены эвакуационные тележки для раненых, запчасти, генераторы инверторные, сухие супы, медикаменты, вода.
Для бойцов предназначен и автомобиль «УАЗ», который передали родственники военнослужащего, погибшего при исполнении воинского долга.
Жителям подшефных городов Лисичанчск и Рубежное от Менделеевского района будет доставлена питьевая вода, мебель, аккумуляторы, зарядные устройства для аккумуляторов.
С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Фото, видео: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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