Медведев заявил, что падение ракет в Польше увеличивает риск начала мировой войны

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Twitter’е прокомментировал падение двух ракет на территории Польши, приведшее к гибели двух человек.

По мнению экс-президента России, «история с <…> „ракетным ударом“ по польской ферме доказывает лишь одно: Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала войны мировой».

При этом бывший Премьер-министр назвал «ракетный удар» по территории Польши «украинским». Ранее агентство Associated Press со ссылкой на американского чиновника сообщило, что причиной инцидента могли стать украинские зенитные ракеты.

После начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, Дмитрий Медведев не раз выступал с резкими заявлениями. Впрочем, обычно политик использует для этого свой канал в мессенджере Telegram, а не Twitter, доступ к которому на территории России ограничен после начала спецоперации.

Как сообщал «Татар-информ», накануне на территории Польши у границы с Украиной упали две ракеты, что привело к гибели людей. Министерство обороны РФ назвало случившееся «провокацией». Президент США Джо Байден допустил, что Россия невиновна в ракетном ударе. По информации агентства Bloomberg, страны НАТО не хотят эскалации ситуации.