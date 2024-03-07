Медведев в ответ на слова Макрона: У РФ не осталось «красных линий» в отношении Франции

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова Президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что у его страны не осталось ограничений в вопросе поддержки Украины.

«<...> это означает, что у России больше не осталось „красных линий“ для Франции», — написал бывший Президент РФ на своей англоязычной странице в социальной сети X (прежде Twitter).

Свою запись Медведев завершил латинской максимой «In hostem omina (вместо omnia — прим. Т-и) licita» (в переводе — «По отношению к врагам всё позволено»). Стоит отметить, что последнее время политик часто использует в постах различные изречения на латыни.

Макрон проинформировал об изменении позиции своей страны по Украине на встрече с лидерами парламентских партий, о которой написала газета Le Monde.

В ходе беседы французский лидер обрисовал с помощью карты сценарий продвижения российских войск «в сторону Одессы или в сторону Киева», реализация которого могла бы инициировать интервенцию.

До этого Президент Франции рассказал, что отправка войск на Украину обсуждалась в ходе дискуссии лидеров стран Европейского Союза 26 февраля, и не исключил такой вероятности в будущем. «<…> всё возможно, если это полезно для достижения нашей цели», — сказал он тогда.

Позднее газета Le Monde написала, что во Франции обсуждают отправку небольших групп военных на Украину. Вместе с тем глава МИД страны Стефан Сежурне заверил, что «французы не будут умирать» за Киев. Затем Эмманюэль Макрон уточнил, что Франция не намерена отправлять свои войска на Украину в ближайшем будущем.